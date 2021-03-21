Park halindeki otomobili çalan şüpheli yakalandı
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Park halindeki otomobili çalan şüpheli yakalandı

21.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:52
Park halindeki otomobili çalan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de park halindeki otomobili, aynı marka ve modeldeki başka bir aracın plakasını takarak çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de park halindeki otomobili, aynı marka ve modeldeki başka bir aracın plakasını takarak çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden 1'i Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 71 Evler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin çalınması üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından Ankara'dan otomobille gelen Şenol Ş. ve Özgür B.'nin hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları otomobile aynı marka ve modeldeki başka bir aracın plakasını takarak Ankara'ya götürdükleri belirlendi. Şüphelilerden 16 sabıkası olan Özgür B. (41), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir'de sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Özgür B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ve hırsızlık ile resmi belgede sahtecilik suçlarından 34 sabıkası olan diğer hırsızlık şüphelisi Şenol Ş.'yi (47) yakalama çalışmaları ise sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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