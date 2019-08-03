Park halindeki otomobile silahlı saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde park halindeki otomobil, silahlı saldırı nedeniyle hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, H.T'ye ait otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Arka camdan içeriye giren saçmalar, araçta hasara neden oldu.

H.T'nin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA