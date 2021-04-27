Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar
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Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar Antalya'nın Kepez İlçesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, kişi ya da kişilerce kurşunlandı.

Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde park halinde bulunan bir otomobil, kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, Kepez İlçesi Yeşildere Mahallesi 1864 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 15 PA 550 plakalı aracının ön camında kurşun izi gören sahibi, durumu 155 polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede birden fazla kurşun izine rastlandı.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri aracın içerisinde ve dışarısında incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, araca kurşun yağdıran kişi ya da kişilerin bulunması için inceleme başlattı.

Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar
Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar
Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar
Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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