Park halindeki otomobile giren yılan, çıkarıldı
ÇORUM'da, park halindeki otomobilin koltuk kısmına giren yılan, itfaiye görevlisi tarafından çıkarıldı.
17.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:16
ÇORUM'da, park halindeki otomobilin koltuk kısmına giren yılan, itfaiye görevlisi tarafından çıkarıldı.
Buhareevler Mahallesi'nde, park halindeki camı açık otomobile yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, otomobilin içine giren yılanı çıkarmaya çalıştı. Aracın kapısını açan itfaiye görevlisi 1,5 metre uzunluğundaki yılanı bulunduğu yerden çıkararak, bir torbaya koydu. Yılanın, tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: DHA