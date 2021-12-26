Park halindeki otomobile arkadan çarptı, neye uğradığını şaşırdı - Haberler
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Park halindeki otomobile arkadan çarptı, neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da seyir halindeyken park halindeki otomobile arkadan çarptı.

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BURSA (İHA) - Bursa'da seyir halindeyken park halindeki otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobilden inen sürücü sağa sola koşturarak neye uğradığını şaşırdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan sürücü park halindeki otomobile arkadan çarptı. Daha sonra otomobilden inen sürücü sağa sola koşarak neye uğradığını şaşırdı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Park halindeki otomobile arkadan çarptı, neye uğradığını şaşırdı

Park halindeki otomobile arkadan çarptı, neye uğradığını şaşırdı

Park halindeki otomobile arkadan çarptı, neye uğradığını şaşırdı

Park halindeki otomobile arkadan çarptı, neye uğradığını şaşırdı

Park halindeki otomobile arkadan çarptı, neye uğradığını şaşırdı

Park halindeki otomobile arkadan çarptı, neye uğradığını şaşırdı

Park halindeki otomobile arkadan çarptı, neye uğradığını şaşırdı

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