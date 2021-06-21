Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı
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Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı

Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da gece yarısı park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da gece yarısı park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpma anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı kazada çarpan araç sürücüsünün aracından hiç inmeden kaçtığı görüldü.

Olay, önceki gece yarısı Afyonkarahisar Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Dener, akşam iş dönüşü aracını evinin önüne park etti. Sabah kalktığında ise otomobiline başka bir aracın çarpmış olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polise bildiren Dener, çevredeki güvenlik kameralarının da incelenmesini istedi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde gece yarısı bir otomobilin park halindeki otomobile önce çarptığı daha sonra ise çarpan sürücünün araçtan hiç inmeden olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı
Park halindeki otomobile çarpıp ardına bile bakmadan kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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