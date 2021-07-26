Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı
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Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı

Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeyken hareket edip, park halindeki bir otomobile çarpan minibüs alev alev yandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeyken hareket edip, park halindeki bir otomobile çarpan minibüs alev alev yandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde olan 54 YA 631 plakalı Volkswagen marka minibüs, iddialara göre freninin boşalması neticesinde hareket ederek park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından minibüs alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın otomobile sıçramadan söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı
Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı
Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı
Park halindeki otomobile çarpan minibüs alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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