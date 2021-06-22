Park halindeki otomobile çarpan kurye yaralandı
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Park halindeki otomobile çarpan kurye yaralandı

Park halindeki otomobile çarpan kurye yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de bir kurye park halinde aracı fark etmeyerek araca çarptı.

Sultangazi'de bir kurye park halinde aracı fark etmeyerek araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye, yaralandı.

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Baştabya Durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 GV 3911 plakalı otomobil sürücüsü Fatma Karadoğan, bir gün önce taşındığı Sultangazi'den sabah işe gitmek üzere eşiyle beraber evinden ayrıldı. Önce eşini çalıştığı işyerine bırakan Karadoğan, daha sonra ise kendi işine gitmek üzere yola çıktı. Baştabya Durağına geldiğinde ise otomobilinin lastiğinin patladığı ve aracını kenara çekerek eşini beklemeye başladığı belirtildi. İddiaya göre, kısa bir süre geçmesinin ardından bölgedeki bir restoranda çalıştığı öğrenilen Gökhan Kekliktepe isimli kurye park halindeki otomobili fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Kekliktepe, yere düşerek yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kuryeyi Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralanan kurye Gökhan Kekliktepe'nin seyir halinde iken kask ve koruyucu malzeme kullanmadığı bu nedenle yaşanan kazada bacağında kırıklar olduğu ve belinde ise şiddetli ağrılar hissettiğini söylediği öğrenildi. - İSTANBUL

Park halindeki otomobile çarpan kurye yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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