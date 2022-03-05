Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (İHA) - Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

Hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halindeyken park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı. Araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan B.G. idaresindeki 58 LC 923 plakalı Citroen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte önce park halindeki 34 BFF 793 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Daha sonra da mahalleyi besleyen elektrik panosuna çarpan hafif ticari araç takla attı. Kazanın şiddetiyle aracın sürücüsü B.G. ve araçta yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında mahallede bulunan birçok bina elektriksiz kaldı. Vatandaşlar, takla atan aracı iterek düz çevirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

Park halindeki otomobile çarpan hafif ticari araç takla attı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

Çayırova, Kocaeli, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title