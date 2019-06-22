Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki park halindeki otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Dikmen Mahallesi Naras köprüsü yakınında meydana geldi. Oymapınar istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde bulunan sürücüsü belirlenemeyen 07 LC 805 plakalı otomobil, park halindeki 07 HJ 307 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpan araçtaki yolculardan H.K.Ş. ve M.U. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA