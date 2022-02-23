Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi hırsızlığı - Haberler
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Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı, Mahir Alan - Güncel
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Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi hırsızlığı

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilden 10 bin lira değerindeki ses sistemi çalındı.

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilden 10 bin lira değerindeki ses sistemi çalındı.

Olay, sabah saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Çelik, evinin önünde park halindeki 02 AAN 074 plakalı otomobilin kapısının açık olduğunu ve 10 bin lira değerindeki ses sisteminin de çalındığını fark edip durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, otomobilde parmak izi çalışması yapıp çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık şüphelisi veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi hırsızlığı

Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi hırsızlığı

Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi hırsızlığı

Park halindeki otomobilden 10 bin liralık ses sistemi hırsızlığı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Malazgirt, Güncel, Haberler

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