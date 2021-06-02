Park halindeki otomobilde yangın çıktı
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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

Park halindeki otomobilde yangın çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Karabük'te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Zonguldak Caddesi üzerinde bulunan iş merkezinin arka tarafında meydana geldi. Şevki Timilli isimli vatandaşa ait 14 BS 167 plakalı otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin ön tarafından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale ederek söndürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan araç yangınında soğutma çalışması yapılırken, yangının büyüyüp yanındaki araçlara sıçramaması faciayı engelledi.

Maddi hasarın meydana geldiği otomobildeki yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. - KARABÜK

Park halindeki otomobilde yangın çıktı
Park halindeki otomobilde yangın çıktı
Park halindeki otomobilde yangın çıktı
Park halindeki otomobilde yangın çıktı
Park halindeki otomobilde yangın çıktı
Park halindeki otomobilde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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