Park halindeki otomobilde yangın
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Park halindeki otomobilde yangın

Isparta'da park halinde olduğu sırada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

06.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:24
Park halindeki otomobilde yangın

'da park halinde olduğu sırada yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 08.00 sıralarında Süleyman Demirel Hastanesi (SDÜ) otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Ö.'ye ait 32 DB 204 plakalı otomobilde, sürücüsü park edip hastaneye girdikten sonra motor bölümünde bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çevredekiler tarafından durumun verilmesiyle birlikte olay yerine ve Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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