Park Halindeki Otomobilde Yangın

Park Halindeki Otomobilde Yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Park Halindeki Otomobilde Yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Olay, akşam saatlerinde merkez Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeyken birden alev aldı. Kısa sürede büyüyerek tüm otomobili saran alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış sebebini araştırıyor. - Kahramanmaraş

Kaynak: DHA
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