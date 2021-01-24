Son dakika: Park halindeki otomobilde müzik dinleyen 2 gence kısıtlama cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Park halindeki otomobilde müzik dinleyen 2 gence kısıtlama cezası

24.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:18
Son dakika: Park halindeki otomobilde müzik dinleyen 2 gence kısıtlama cezası

Son dakika haberler... BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, sokak üzerindeki park halinde olan araç içerisinde oturup müzik dinleyen 2 gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 6 bin 300 TL cezai işlem uyguladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri, sokak üzerindeki park halinde olan araç içerisinde oturup müzik dinleyen 2 gence sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 6 bin 300 TL cezai işlem uyguladı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamelarına yansıdı. 

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında seyir halinde uygulama yaparken, park halindeki bir otomobilden müzik sesi geldiğini fark etti. Araca yaklaşarak inceleme yapan polis ekipleri, aracın içinde oturan 2 kişiyi fark etti. Polis ekiplerinin kısıtlamayı hatırlatması üzerine otomobildeki Akif C. ve Dursun S., yemek yiyerek müzik dinlediklerini söyledi. İki gence, sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 6 bin 300 TL cezai işlem uygulandı.

O anlar bir işyerinin güvenlik kamelarına yansıdı.


- Bursa
Son dakika: Park halindeki otomobilde müzik dinleyen 2 gence kısıtlama cezası
Son dakika: Park halindeki otomobilde müzik dinleyen 2 gence kısıtlama cezası
Son dakika: Park halindeki otomobilde müzik dinleyen 2 gence kısıtlama cezası
Son dakika: Park halindeki otomobilde müzik dinleyen 2 gence kısıtlama cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Sezen Aksu Cemre Kemer Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Türk Cinayet Hisarcık Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Park halindeki otomobilde müzik dinleyen 2 gence kısıtlama cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 10:18:59. #1.15#
title