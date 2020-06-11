Park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu
Isparta'da park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.
11.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:37
Isparta'da park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.
Binbirevler Mahallesi 243 Cadde üzerinde park halindeki 07 TC 150 otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri ölen kişinin Emrah. M. olduğunu tespit etti. Olay yerinde silah bulundu.
Emrah M'in cenazesi otopsi için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
Kaynak: AA