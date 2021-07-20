Park halindeki otomobil yandı, yakındaki kurbanlıklar son anda kurtarıldı
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Park halindeki otomobil yandı, yakındaki kurbanlıklar son anda kurtarıldı

Park halindeki otomobil yandı, yakındaki kurbanlıklar son anda kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de, park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

KIRIKKALE'de, park halindeki otomobil çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Otomobilin yanında bulunun kömürlükteki kurbanlıklar yanmaktan son anda kurtarıldı. 

Olay, saat 21.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi 928'inci Sokakta meydana geldi. Üstün Polat'a ait 06 DT 998 plakalı otomobil, park halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Otomobilin yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, tamamen yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

KURBANLIKLAR YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Yanan otomobilin yanında bulunan evin kömürlüğündeki kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ise sahipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine yangınla ilgili inceleme başlattı.


Park halindeki otomobil yandı, yakındaki kurbanlıklar son anda kurtarıldı
Park halindeki otomobil yandı, yakındaki kurbanlıklar son anda kurtarıldı
Park halindeki otomobil yandı, yakındaki kurbanlıklar son anda kurtarıldı
Park halindeki otomobil yandı, yakındaki kurbanlıklar son anda kurtarıldı
Park halindeki otomobil yandı, yakındaki kurbanlıklar son anda kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can

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