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Park halindeki otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki otomobil yandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay, Daday ilçesine bağlı sanayi çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi çarşısındaki bir dükkanın içinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Park halindeki otomobilde yangın çıktığını fark eden esnaf ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Yangı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Park halindeki otomobil yandı

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