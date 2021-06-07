DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
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DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da, park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR'da, park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anı çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, dün merkez Kayapınar ilçesi Diclekent'te meydana geldi. Park halindeki 34 YP 7406 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi sırasında zaman zaman patlama meydana geldi. Çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay anı ve söndürme çalışmaları çevredekilerin cep telefonları kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI
DİYARBAKIR PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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