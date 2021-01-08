Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

08.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:27
Park halindeki otomobil yandı

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde, park halindeki otomobil yandı.

BURDUR'un Karamanlı ilçesinde, park halindeki otomobil yandı.

Sabah saatlerinde Karamanlı'ya bağlı Cafer Mahallesi'nde park halinde bulunan Celal Ergün'e ait 20 YS 391 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri olay yerine geldi. Müdahale üzerine kısa sürede söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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