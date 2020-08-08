Park halindeki otomobil yandı
Van merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
08.08.2020 10:14 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:29
Van merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Parklar halindeki bir aracın yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Yapılan müdahale sonrası yangın söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
Kaynak: İHA