Park halindeki otomobil yandı
Haberler » Güncel » Park halindeki otomobil yandı - Haber

Park halindeki otomobil yandı

Adana'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

14.02.2020 01:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:10
Park halindeki otomobil yandı

'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, park halindeki 01 CUK 18 plakalı otomobilin yandığı ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmından yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen otomobilde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından çıktığını tespit etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Park halindeki otomobil yandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler