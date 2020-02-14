Park halindeki otomobil yandı
Adana'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, park halindeki 01 CUK 18 plakalı otomobilin yandığı ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor kısmından yükselen alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen otomobilde inceleme yapan ekipler, ilk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından çıktığını tespit etti.