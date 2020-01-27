Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

Düzce'de park halindeki otomobil yandı.

27.01.2020 08:31 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:36
Park halindeki otomobil yandı

'de park halindeki otomobil yandı. Yanan otomobilin yanındaki otomobilleri ise komşuların yangını erken görmeleri kurtardı.


Yangın; 03.30 sıralarında Düzce merkeze bağlı Burhaniye Mahallesi Metek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bülent Y.'ye ait 81 AAR 733 plakalı otomobil, Burhaniye Mahallesi Metek Sokak üzerinde bulunan apartmanın önünde park halindeyken alev aldı. Komşuların alevleri görerek vermesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda polis ekibi geldi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Ancak motor kısmı yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.


Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başaltı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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