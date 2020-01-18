Park halindeki otomobil yandı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir araç gece bilinmeyen bir nedenle yandı.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir araç gece bilinmeyen bir nedenle yandı.
Musabeyli ilçesine bağlı Üçpınar Köyünde park halinde bulunan bir otomobil, gece saat 03.30'ta aniden yanmaya başladı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobili söndürmeye çalışırken bir yandan da itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından araç yangını söndürülürken, yangının neden çıktığı araştırılıyor. - KİLİS