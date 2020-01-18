Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde bir araç gece bilinmeyen bir nedenle yandı.

18.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:32
Park halindeki otomobil yandı

'in ilçesinde bir araç gece bilinmeyen bir nedenle yandı.


Musabeyli ilçesine bağlı Üçpınar Köyünde park halinde bulunan bir otomobil, gece saat 03.30'ta aniden yanmaya başladı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobili söndürmeye çalışırken bir yandan da itfaiyeye verdi. İtfaiye ekipleri tarafından araç yangını söndürülürken, yangının neden çıktığı araştırılıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA
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