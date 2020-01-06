Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06.01.2020 14:14 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:19
Park halindeki otomobil yandı

'ın ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangını, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran ilçesine bağlı Erginler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yada yaralanma olmazken, otomobilde büyük çapta zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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