Park halindeki otomobil yandı
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Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

13.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:14
Park halindeki otomobil yandı

'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Mimar Sinan Parkı karşısındaki 1104 sokakta meydana geldi. Ömer Anıl'a ait 46 HU 692 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıktığı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler otomobili tamamen kaplamadan söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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