Park halindeki otomobil yandı

Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobil alev alarak yandı.

25.08.2019 16:30
Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobil alev alarak yandı.


Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında Ümit Tepe'ye ait 27 YS 122 plakalı otomobil, park halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Otomobilin motor kısmından başlayan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın söndürüldü.


Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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