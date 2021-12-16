Park halindeki otomobil yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki otomobil yandı

Park halindeki otomobil yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sunguroğlu Mahallesi Nakışkent Sitesi önünde park halindeki otomobilde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Araçtan duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title