Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobil yandı. Yangını itfaiye ekipleri söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.U.'nun ikamet ettiği evin bahçesinde park halinde olan 42 MA 6673 plakalı Renault marka otomobilden bir anda dumanlar yükseldi. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar yangını kendi imkanları ile söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KONYA

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