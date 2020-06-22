Park halindeki otomobil ve duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobil ile bahçe duvarına çarpan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
22.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:17
Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobil ile bahçe duvarına çarpan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
A.K. idaresindeki 42 P 0829 plakalı saman yüklü kamyon, Karabağ Mahallesi'ndeki rampada park halindeki otomobil ile evin bahçe duvarına çarptı.
Kazada sürücü hafif yaralandı.
Kamyonun freninin boşaldığı öne sürüldü.
Kaynak: AA