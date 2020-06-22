Park halindeki otomobil ve duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
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Park halindeki otomobil ve duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobil ile bahçe duvarına çarpan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.

22.06.2020 19:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:17

Muğla'nın Bodrum ilçesinde park halindeki otomobil ile bahçe duvarına çarpan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.

A.K. idaresindeki 42 P 0829 plakalı saman yüklü kamyon, Karabağ Mahallesi'ndeki rampada park halindeki otomobil ile evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kamyonun freninin boşaldığı öne sürüldü.

Park halindeki otomobil ve duvara çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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