Park halindeki otomobil sulara gömüldü

12.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:58

Bartın'da sağanak yağmur nedeniyle yükselen ırmak suyu, park halindeki bir aracı yuttu. Sular altında kalan araç itfaiye ekipleri tarafından iş makinesi yardımı ile çıkartıldı.



Edinilen bilgilere göre, Orduyeri Mahallesi'nde oturan Asım Karataş, dün akşam 74 BE 932 plakalı aracını, bölgede bulunan Çağlayan Piknik alanına park etti. Sabah aracını almak için bölgeye giden Karataş, sağanak yağmur sonrası yükselen ırmakta aracını gömülü halde buldu. Karataş durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri sulara gömülen otomobili vinçle bağlayarak, bir saatlik çalışma sonrası bulunduğu yerden çıkarttı. - BARTIN

Kaynak: İHA