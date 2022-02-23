Park halindeki otomobil soyuldu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobil kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2303 Sokak içerisinde park halinde bulunan Mehmet Çelik'e ait, 02 ANN 074 plakalı otomobilin kapıları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından zorlanarak açıldı. Şahıs yada şahıslar, araç içerisindeki müzik sistemlerini çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra durumu fark eden araç sahibi Mehmet Çelik, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri araçta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çalınan müzik sistemlerinin bulunması, şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa