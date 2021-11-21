Park halindeki otomobil markete daldı

KONYA'da park halindeki otomobil, hareket etmesi sonucu bir markete girdi. O anda markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesinde meydana geldi. Park halindeki 35 ATV 295 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle hareket edip bir marketin camını kırarak içine girdi. Markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu. Yaralanan olmazken markette ve araçta hasar oluştu.

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