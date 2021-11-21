Park halindeki otomobil markete daldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki otomobil markete daldı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Park halindeki otomobil markete daldı

KONYA'da park halindeki otomobil, hareket etmesi sonucu bir markete girdi.

KONYA'da park halindeki otomobil, hareket etmesi sonucu bir markete girdi. O anda markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesinde meydana geldi. Park halindeki 35 ATV 295 plakalı otomobil, belirlenemeyen nedenle hareket edip bir marketin camını kırarak içine girdi. Markette bulunanlar ise kaçarak kurtuldu. Yaralanan olmazken markette ve araçta hasar oluştu.

?


Park halindeki otomobil markete daldı

2 dakika içerisinde 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! O anlar kamerada

2 dakika içerisinde 200 bin TL'lik malı alıp kaçtılar! O anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title