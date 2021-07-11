Park halindeki otomobil kundaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki otomobil kundaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından park halindeki bir otomobil kundaklandı.

Kırıkkale'de kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından park halindeki bir otomobil kundaklandı.

Olay, sabah saat 04.30 sıralarında Kırıkkale'de Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, İlker Köstekli'ye ait 05 ABE 75 plakalı otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs koşarak olay yerinden kaçtı. Aracın yandığını gören mahalle sakinleri ise durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - KIRIKKALE

Park halindeki otomobil kundaklandı
Park halindeki otomobil kundaklandı
Park halindeki otomobil kundaklandı
Park halindeki otomobil kundaklandı
Park halindeki otomobil kundaklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolda yürüyen kadınları taciz eden sapıktan pişkin sözler: Yakışıklı çek, sıradaki arkadaşlara başarılar
Yolda yürüyen kadınları taciz eden sapıktan pişkin sözler: Yakışıklı çek, sıradaki arkadaşlara başarılar
Sedye üstünde ölüm kalım savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Sedye üstünde ölüm kalım savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
Cani annenin yaptıklarına mahkeme de dayanamadı! Gerekçeli kararda yürek yakan ifadeler
Cani annenin yaptıklarına mahkeme de dayanamadı! Gerekçeli kararda yürek yakan ifadeler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Düm Tek Tek Burak Özçivit Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Salih Uçan Burak Elmas Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki otomobil kundaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 06:21:02. #1.16#

title