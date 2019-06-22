Park halindeki otomobil kundaklandı

Park halindeki otomobil kundaklandı

Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Park halindeki otomobil kundaklandı

Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı.

Olay, Kırıkkale Güzeltepe Mahallesi 533. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, muhtarlık bürosu yanında bulunan park halindeki 34 ZD 3416 plakalı otomobil sabaha karşı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklanarak ateşe verildi. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Çevredekilerin yangın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Kundaklanan araçta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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