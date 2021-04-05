Park halindeki otomobil ile ticari araç yandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil ile yanındaki ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobil ile yanındaki ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan 46 LT 645 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobildeki yangın büyüyerek yanında park halinde duran ticari araca da sıçradı. Alevler arasında kalan otomobil ve hafif ticari araca olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangında otomobil ve araç kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı