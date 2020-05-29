Park halindeki otomobil harekete geçerek mağazaya girdi
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Park halindeki otomobil harekete geçerek mağazaya girdi

Park halindeki otomobil harekete geçerek mağazaya girdi Karabük'te sürücünün kısa süreliğine park ettiği otomobil el freninin boşa çıkmasından dolayı arkadaki araca çarpıp kaldırma çıkarak giyim mağazasının camına çarparak durabildi.

29.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:12

Park halindeki otomobil harekete geçerek mağazaya girdi

KARABÜK - Karabük'te sürücünün kısa süreliğine park ettiği otomobil el freninin boşa çıkmasından dolayı arkadaki araca çarpıp kaldırma çıkarak giyim mağazasının camına çarparak durabildi. Yaşanan kaza ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay Albay Karaoğlanoğlu Caddesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, 78 AAF 759 plakalı otomobilini kısa süreliğine park ettikten sonra aracının yanından ayrıldı. Bir süre sonra el freni boşa çıkan otomobil geri geri gelerek arkasında bulunan hafif ticari araca çarpıp, kaldırımdan atlayarak bir giyim mağazasındaki vitrin camına çarparak durabildi. Şans eseri olay yerinden başka bir aracın ve insanın geçmemesi olası bir faciayı engelledi. Yaşanan kaza anı ise iş yerlerindeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Mağazada ve araçlarda maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki otomobil harekete geçerek mağazaya girdi

Kaynak: İHA

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