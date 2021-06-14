Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu
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Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle bir ağacın kırıldığı alanda bulunan araç kıl payı kurtuldu.

Eskişehir'de şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle bir ağacın kırıldığı alanda bulunan araç kıl payı kurtuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağışa, şiddetli esen rüzgar da eklenince otoparkta bulunan ağaç dayanamadı. Eskişehir Adliyesi'nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilin arkasında bulunan ağaç kırılarak otomobilin ön kısmına düştü. Otomobili teğet geçen devrilen ağaç maddi zarara sebep olmazken, çevrede tedirginlik yaşattı. - ESKİŞEHİR

Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu
Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu
Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu
Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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