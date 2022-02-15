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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil belirlenmeyen bir nedenle alev topuna döndü.

Olay akşam saatlerinde Siverek Yenişehir Mahallesi 25. metre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre kime ait olduğu tespit edilemeyen bir otomobil, park halindeyken belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yenişehir, Şanlıurfa, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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