Park halindeki otomobil alev topuna döndü
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Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Park halindeki otomobil alev topuna döndü
İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki otomobil alev topuna döndü Bursa'da park halindeki bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da park halindeki bir otomobil, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında park halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev topuna dönen araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar kameralara yansıdı. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.

Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR

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