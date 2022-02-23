Park halindeki otomobil alev alev yandı

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, otoparktaki otomobil alev alarak yandı.

İskenderun ilçesi, Savaş Mahallesi'ndeki otoparkta park halindeki bir otomobilden alevler yükseldi. Otomobil kısa sürede alev topuna dönerken, itfaiye ekipleri yangına müdahel etti. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.