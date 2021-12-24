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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmı yanmaya başladı.

HANÖNÜ, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Araçta büyük oranda hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü'nde ilçe merkezinde trafik ışıklarının bulunduğu alanda bir kıraathanenin önünde Mustafa Korkmaz'a ait 37 LA 506 plakalı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine Hanönü Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Alev alan araçta büyük oranda maddi hasar oluştu. - KASTAMONU

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