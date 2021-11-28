PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI - Haberler
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, iş yerine sıçramadan söndürüldü.

Yusufeli ilçesi İnönü Caddesi'nde, gece saatlerinde park halindeki otomobilin motor kısmında yangın başladı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, iş yerine sıçramadan söndürüldü. Sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobilde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL, ALEV ALEV YANDI

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