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Park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Nevşehir'de park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir Lale Sanayi meydanında park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan otomobil kısa sürede söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

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