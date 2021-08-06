PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
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PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İZMİT'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yan tarafında bulunan bir otomobil ise hasar gördü.

Yangın saat 13.30 sıralarında Erenler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İbrahim Işık'a ait 41 AHF 491 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yan tarafında bulunan bir otomobil ise yangın nedeniyle hasar gördü. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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