Park halindeki otomobil, alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki otomobil, alev alev yandı

Park halindeki otomobil, alev alev yandı
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

İZMİT'te, park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İZMİT'te, park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil ile yanındaki araçta hasar oluştu.

Erenler Mahallesi'ndeki sitenin otoparkında, İbrahim Işık'a ait 41 AHF 491 plakalı park halindeki otomobilin motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla otoparka itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Otomobilde ve yanında park halindeki diğer araçta hasar meydana geldi. Öte yandan otomobilin yanma anı, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. 


Park halindeki otomobil, alev alev yandı
Park halindeki otomobil, alev alev yandı
Park halindeki otomobil, alev alev yandı
Park halindeki otomobil, alev alev yandı
Park halindeki otomobil, alev alev yandı
Park halindeki otomobil, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor.'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu an itibarıyla 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor."
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Kemerköy Termik Santrali'ndeki yangın ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Muslera Aytaç Kara Caner Erkin Nihat Özdemir Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki otomobil, alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:12:05. #1.16#

title