Park halindeki otomobil alev alev yandı
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Park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki otomobil alev alev yandı Trabzon'un Ortahisar ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde Sanayi Mahallesinde park halindeki araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin otomobili sardığı yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortahisar İtfaiye Grup Amirliği personelleri kısa sürede otomobildeki yangına müdahale etti. Yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri yangının park halindeki diğer araçlara sıçramasını da önledi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE

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