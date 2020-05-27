Park halindeki otomobil alev alev yandı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiler göre, Düziçi Kaymakamlığı otoparkında Düziçi Mal Müdürlüğü memurlarından Nebihan Teke'ye ait 01 GF 374 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekiler itfaiyeye haber verirken, bu sırada bazı vatandaşlar da yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ettiler ancak yangını söndüremediler.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangını söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA