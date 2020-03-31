Park halindeki otomobil alev alev yandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Park halindeki otomobil alev alev yandı - Haber
İstanbul, 3. Sayfa

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı İstanbul'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil alev topuna döndü.

31.03.2020 02:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 02:57
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil alev topuna döndü. Yangını gören vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Dudullu İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almayı başardı.

Alev topuna dönen otomobili vatandaş görüntüledi

Olay, saat 01.00 sıralarında Ümraniye, Yukarı Dudullu Mahallesi, Sevin Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir otomobil birden bire alev aldı. Yükselen alevleri gören bir grup genç yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi fakat yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye, alev topuna dönen aracı söndürmeyi başardı. LPG'li olduğu anlaşılan otomobilde uzun süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri olay yerindeki polis ekipleriyle birlikte araç içinde ve çevresinde inceleme yaparak yangının çıkış noktasını araştırdı.

Yangına kolayla müdahale etmek istedi

Alevlerin yükseldiğini gören ve müdahale etmek isteyen çevredeki vatandaşlardan Halil İbrahim yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı, "Şurada arkadaşlarımızla oturuyorduk, on kişi falandık; arkamızı bir döndük araba alev almış. Koştuk söndürmeye çalıştık, arkadaşlardan birisi de elektrikçiyim diye bağırdı, 'Stop bir şeyi var bunu sökelim buradan dedi' bunlar ne yapıyor anlamadım ben elimde kola vardı, kolayı saçmaya başladım. Ondan sonra geri çekildim tamirci arkadaş 'LPG var' diye bağırmaya başlayınca geri çekildik. İtfaiye geldi hemen söndürdü, polis ekipleri geldi bekliyoruz başında." dedi. Polis ekipleri çıkan yangında kundaklama izi olup olmadığını araştırıyor.

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Park halindeki otomobil alev alev yandı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Haber
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka Haber
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Sınırları zorlayan Ebru Polat, süper minisiyle kalça dansı yaptı Haber
Sınırları zorlayan Ebru Polat, süper minisiyle kalça dansı yaptı
Demet Akalın, Sağlık Bakanı'na seslendi: Çocuğum her gece ağlıyor Haber
Demet Akalın, Sağlık Bakanı'na seslendi: Çocuğum her gece ağlıyor
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz
Market zinciri Şok, ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı
Market zinciri Şok, ücretsiz adrese teslimat hizmetine başladı
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton dezenfektan bağışladı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Uzmanlar koronavirüse karşı 'Sarımsak tüketin' dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Uzmanlar koronavirüse karşı "Sarımsak tüketin" dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
İmamoğlu bu fotoğrafı paylaşarak isyan etti: Koronayı da organize kötülüğü de aşacağız
Tarihi Kapalı Çarşı'da paniğe kapılan hırsızlar, altın dolu poşeti bırakıp kaçtı
Tarihi Kapalı Çarşı'da paniğe kapılan hırsızlar, altın dolu poşeti bırakıp kaçtı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgınındaki verilerin tutarsız olduğu iddialarını yalanladı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Her 30 koronavirüs hastasından 1'inde 'pembe göz' olarak bilinen konjonktivite rastlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Akgül Serdar Ortaç Demet Akalın Prens Charles
Spor Falcao Arda Turan Rüştü Reçber Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Milli Futbolcu Fatih Terim Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Park halindeki otomobil alev alev yandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 04:12:36. #1.15#
title