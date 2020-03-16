Park halindeki otomobil alev alev yandı - Park halindeki otomobil alev alev yandı Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

- Park halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

Santral Garaj Mahallesi 3. Ülker Sokakta bulunan tamirhaneye getirilen park halindeki otomobile henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs bindi. İkili bir süre otomobilde oturduktan sonra aracın içerisinden alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler otomobili sararken, 2 şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA